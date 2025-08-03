Кими Антонелли: «Из-за новой подвески начал сомневаться в себе»
Антонелли поделился ощущениями от W16 после этапа в Венгрии .
Пилот «Мерседеса» высказался о 10-м месте на Гран-при Венгрии и первой половине сезона-2025 в целом.
«Первая часть сезона выдалась очень напряженной. В определенные моменты я испытывал трудности с тем, чтобы выложиться на максимум.
У меня возникло много проблем с новой подвеской – с точки зрения ощущений от пилотажа и ментальности. Я даже начал сомневаться в себе.
Однако я очень доволен вернувшимися ощущениями от старой подвески. Скажем так, я рассматриваю летнюю паузу как новое начало – после будет свежий старт», – отметил Антонелли.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
