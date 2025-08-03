Зак Браун: «Хорошо, что пилоты «Макларена» борются очень жестко и очень чисто»

В «Макларене» оценили борьбу Норриса и Пиастри в Венгрии.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун подвел итоги Гран-при Венгрии, где команде удалось сделать дубль с победой Ландо Норриса .

«Сегодня все могут спать спокойно – отличный способ отправиться на летний перерыв. В гонке невозможно быть идеальным, но думаю, сегодня мы были близки к этому.

Потрясающее выступление пилотов, превосходные пит-стопы, отличная стратегия, позволившая Ландо подняться вверх, отличный пилотаж от Оскара [Пиастри ] – я невероятно горжусь командой.

Все под контролем. Я хорошо побеседовал с Андреа [Стеллой, руководителем «Макларена »] по ходу гонки. Было очень захватывающе. Отличный Гран-при.

Что касается первого круга Ландо, то мы не планировали проводить гонку с одним пит-стопом. Мы не знали, справимся ли, но в определенный момент решили попробовать. Знали, что все сведется к последним пяти кругам. Хорошо, что наши пилоты борются очень жестко, очень чисто. Оба довольные ребята.

Мы спросили у Оскара по радио, с кем он хотел побороться – с Ландо или Шарлем [Леклером]. Он намеревался побороться с Ландо, что можно понять. Было две разные стратегии, которые позволили пилотам сойтись в борьбе – плотнее быть не могло. В конце Оскар был быстрее, но не смог реализовать обгон.

В отличие от Сильверстоуна, когда Оскар был определенно разочарован из-за упущенной победы, здесь, думаю, он понимает, что все выложились на максимум», – сказал Браун.

