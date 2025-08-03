Шарль Леклер: «В кокпите я не располагал всей информацией о состоянии болида. Начиная с 40 круга, у меня возникли проблемы с шасси»

Причиной падения темпа Леклера в Венгрии стала поломка шасси.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Венгрии, рассказал о том, что побороться за победу или хотя бы за место на подиуме ему помешала поломка шасси.

При этом по ходу заезда Леклер, не зная о проблеме, сильно возмущался и винил команду в неправильном выборе шин.

«Вполне очевидно, что по ходу гонки, оценивая ситуацию из кокпита болида, я не располагал всей информацией о состоянии болида. Теперь я этой информацией располагаю. Как оказалось, у меня возникли проблемы с шасси, начиная с 40-го круга. И с этого момента я был просто пассажиром и вообще ничего не мог сделать.

Находясь за рулем болида, я был сильно разочарован происходящим – и считал, что проблема [с нехваткой скорости] связана с выбором, сделанным командой до гонки. Но это оказалось не так.

При этом чувство разочарования меня все равно не покидает, потому что в этом году у нас был один шанс выиграть гонку, сегодня, и примерно до 40-го круга у нас был отличный темп. А затем, к финишу, мы отстали от лидеров на 45 секунд.

Так что да, разумеется, я разочарован, но это гонки. Теперь, видя всю картину, я понимаю, что мы никак не могли предсказать подобного.

Да, я думал, что мы можем победить. И мы были быстры – несмотря на то, что в сравнении с «Маклареном» шины на нашем болиде изнашивались сильнее. Но после возникновения проблемы машина потеряла темп», – рассказал Леклер.

Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й