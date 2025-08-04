Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии
Бортолето – гонщик дня на Гран-при Венгрии.
Пилот «Заубера Габриэл Бортолето был признан гонщиком дня по итогам заезда на «Хунгароринге».
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Венгрии Бортолето сумел финишировать на 6-й позиции – для бразильца, который проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1», это стало лучшим на данный момент результатом в карьере.
«Ничего не понимаю в «Ф-1». Леклер на поуле в Венгрии, Ферстаппен и Хэмилтон – 🙈
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости