Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии

Бортолето – гонщик дня на Гран-при Венгрии.

Пилот «Заубера Габриэл Бортолето был признан гонщиком дня по итогам заезда на «Хунгароринге».

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при .

В Венгрии Бортолето сумел финишировать на 6-й позиции – для бразильца, который проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1», это стало лучшим на данный момент результатом в карьере.

«Ничего не понимаю в «Ф-1». Леклер на поуле в Венгрии, Ферстаппен и Хэмилтон – 🙈