Сильный дождь ожидается во время старта Гран-при Бельгии

Гонка «Формулы-1» в Спа должна пройти под дождем.

Старт Гран-при Бельгии намечен на 16:00 по московскому времени. Ожидается, что с 15:00 интенсивность осадков увеличится. Согласно данным Meteo France, грозовой фронт движется из района Брюсселя в сторону Арденн и может достичь трассы к старту заезда.

Босс «Пирелли» допустил отмену Гран-при Бельгии: «При дожде, как в «Ф-2», шанс на гонку есть, как в «Ф-3» – нет»