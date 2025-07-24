Макс Ферстаппен: «Уход Хорнера не окажет никакого влияния на мое будущее. Бессмысленно оглядываться назад – это не сделает «Ред Булл» быстрее»

Ферстаппен заявил, что его будущее и уход Хорнера не связаны.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о замене бессменного руководителя команды Кристиана Хорнера на Лорана Мекьеса, а также о собственном будущем.

«Если оглянуться на эти 20 лет «Ред Булл», мы увидим много прекрасных сезонов, отличных результатов. Были и сезоны, которые складывались не так здорово, и, думаю, последние полтора года прошли не так, как нам бы хотелось.

Пожалуй, руководство решило, что необходим сдвиг в другом направлении, а всем остальным остается лишь согласиться. Я с нетерпением жду, что будет дальше. Я уже провел несколько встреч с Лораном, последние недели выдались для него насыщенными.

Также мне интересно, как команда будет двигаться вперед – мы должны это сделать. Бессмысленно оглядываться назад. Это не сделает тебя быстрее, но в то же время надо ценить эти 20 лет.

Не считаю, что это окажет какое бы то ни было влияние на мое решение по поводу будущего. Единственное, что имеет значение – то, что мы работаем над машиной, чтобы сделать ее как можно быстрее.

Повторюсь, последние полтора года сложились не так, как нам хотелось бы. Теперь мы постараемся бороться в этом году, и, конечно, при новом регламенте», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Бельгии .

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