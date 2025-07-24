  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Уход Хорнера не окажет никакого влияния на мое будущее. Бессмысленно оглядываться назад – это не сделает «Ред Булл» быстрее»
3

Макс Ферстаппен: «Уход Хорнера не окажет никакого влияния на мое будущее. Бессмысленно оглядываться назад – это не сделает «Ред Булл» быстрее»

Ферстаппен заявил, что его будущее и уход Хорнера не связаны.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о замене бессменного руководителя команды Кристиана Хорнера на Лорана Мекьеса, а также о собственном будущем.

«Если оглянуться на эти 20 лет «Ред Булл», мы увидим много прекрасных сезонов, отличных результатов. Были и сезоны, которые складывались не так здорово, и, думаю, последние полтора года прошли не так, как нам бы хотелось.

Пожалуй, руководство решило, что необходим сдвиг в другом направлении, а всем остальным остается лишь согласиться. Я с нетерпением жду, что будет дальше. Я уже провел несколько встреч с Лораном, последние недели выдались для него насыщенными.

Также мне интересно, как команда будет двигаться вперед – мы должны это сделать. Бессмысленно оглядываться назад. Это не сделает тебя быстрее, но в то же время надо ценить эти 20 лет.

Не считаю, что это окажет какое бы то ни было влияние на мое решение по поводу будущего. Единственное, что имеет значение – то, что мы работаем над машиной, чтобы сделать ее как можно быстрее.

Повторюсь, последние полтора года сложились не так, как нам хотелось бы. Теперь мы постараемся бороться в этом году, и, конечно, при новом регламенте», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Бельгии.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?

Марко попросил «больше улыбаться» сотрудников «Ред Булл», расстроенных из-за увольнения Хорнера (The Sun)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoКристиан Хорнер
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
возможные переходы
logoРед Булл
logoЛоран Мекьес
Гран-при Бельгии
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Реалистично оценивая ситуацию могу сказать, что на самом деле борьбы за третье место не было»
4вчера, 19:47
Андреа Стелла: «Не произошло ничего, что могло бы сыграть против Норриса в борьбе с Пиастри»
7вчера, 19:44
Оскар Пиастри о разной тактике с Норрисом: «В итоге комплект «медиума» продержался намного лучше, чем я предполагал»
вчера, 19:34
Льюис Хэмилтон: «Провел не лучший уик-энд, но коллективно, вместе с Леклером, мы смогли обойти по очкам «Мерседес»
5вчера, 19:21
Ферстаппен продолжить выступать за «Ред Булл» в сезоне-2026 (De Telegraaf)
18вчера, 19:07
Шарль Леклер: «В Спа получили от обновлений болида «Феррари» то, что и ожидали – это радует»
вчера, 19:06
Карлос Сайнс об откладывании старта в Бельгии: «Лучше остаться в безопасности, чем попасть в инцидент и пожалеть об этом»
12вчера, 18:30
Фредерик Вассер: «Хэмилтон остался бы позади Албона даже в «24 часах Спа»
7вчера, 18:02
Юки Цунода о 13-м месте: «Все началось с недопонимания или… не знаю, как еще назвать ситуацию со сменой шин»
9вчера, 17:59
Льюис Хэмилтон: «Старт заезда дирекция гонки сильно затянула – думаю, они перестраховались после «Сильверстоуна»
6вчера, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18