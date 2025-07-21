Марко попросил «больше улыбаться» сотрудников «Ред Булл», расстроенных из-за увольнения Хорнера (The Sun)

Марко пошутил о подавленной атмосфере в «Ред Булл», рассказала сотрудница.

Работники «Ред Булл» сообщили о странном поведении руководства – советника команды «Формулы-1» Гельмута Марко и спортивного босса компании Оливера Минцлаффа .

По словам источников The Sun в коллективе, австрийцы провели встречу со специалистами, подавленными после увольнения бессменного руководителя Кристиана Хорнера .

«Прошел всего один день после увольнения Кристиана, и многие все еще были расстроены, когда господин Марко к нам обратился.

Но он просто пошутил об этом, сказал нам не грустить. Он заявил: «Вам нужно больше улыбаться». Это не вызвало симпатии к нему – чему тут улыбаться?» – поделилась информацией одна из сотрудниц.

Другой работник «Ред Булл» рассказал о шутке Минцлаффа на тему ухода Хорнера:

«Минцлафф также сказал: «Если возникнут какие-либо проблемы, просто напишите вашему непосредственному руководителю». А потом добавил: «О, а если у нас больше нет непосредственного руководителя, просто напишите мне», и начал смеяться».

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