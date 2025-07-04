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Тим Мейер о деятельности президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема: «Это не демократия, а тирания»

Кандидат на пост президента ФИА раскритиковал бен Сулайема.

Тим Мейер, официально выдвинувший свою кандидатуру на выборы президента ФИА, высказался о проблемах в Федерации, которые начали возникать при Мохаммеде бен Сулайеме.

По словам Мейера, наибольшее недоумение вызывают шаги по корректировке устава ФИА, которые направлены на узурпации власти.

«Я в этом деле уже 34 года. У меня была выдающаяся карьера в автоспорте. Я работал ТВ-промоутером, организатором, судьей, занимался продвижением разных проектов. Я начинал в «Индикаре», перешел в чемпионат спорткаров, потом в ФИА. И в ФИА я работал с 2009 года.

Мне очень повезло. Я сделал хорошую карьеру в автоспорте и в какой-то момент решил, что хочу отплатить автоспорту, стараясь делать его лучше.

В 2009 году я решил начать работать в ФИА – я был стюардом на ралли-кроссе, на ралли, в туринге, соревнованиях класса GT, чемпионатах спорткаров, в Ле-Мане, в «Формуле-1»…То есть поработал практически в каждой категории.

Словам и намерения Мохаммеда бен Сулайема похвальны, но про действия такого нельзя сказать. Потому что в тот момент, когда бен Сулайем говорил о стремлении к правильным изменениям, они уже опубликовали новый устав, который делает ФИА значительно менее демократичной организацией.

Ведь в теории у бен Сулайема есть право наложить вето на выдвижение любого другого кандидата. Не думаю, что это все-таки произойдет на практике, но в теории он может так действовать. И он боролся за то, чтобы заполучить эти рычаги власти.

У него теперь есть право в одностороннем порядке решать, кто из членов Всемирного совета ФИА, которые выбирались спортивными клубами – членами организации, – может присутствовать на заседаниях и иметь право голоса, а кто нет.

И эти члены Всемирного совета ФИА теперь юридически лишены возможности обсуждать с другими членами организации подробности содержания встреч.

Это не демократия, а тирания. И мы должны это изменить. Я давно знаю Мохаммеда. Я не приписываю ему каких-то дурных намерений. Не думаю, что он изначально намеревался действовать именно так. Но теперь мы действительно получили большую проблему», – рассказал Мейер.

«Формуле-1» – 75 лет. Главное о каждом сезоне – ультракоротко

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
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