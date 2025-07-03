Тим Мейер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФИА

Бывший стюард Мейер баллотируется на пост президента ФИА.

Тим Мейер официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента ФИА, которые пройдут в декабре 2025 года.

Мейер – пока единственный соперник на выборах для нынешнего президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема. Отмечается, что американец уже получил необходимую поддержку и собрал кабинет своей будущей администрации – что является обязательным условием для выдвижения кандидатуры на выборы.

Мейер работал стюардом Гран-при на протяжении 15 лет, но в ноябре 2024 года был уволен из ФИА. Причиной увольнения стало то, что Мейер представлял интересы организаторов Гран-при США на слушаниях по делу о возможном пересмотре штрафа в $500000. Штраф был наложен на оргиназаторов за то, что те допустили проникновение болельщиков на трассу до официального разрешения.

Тим Мейер – сын бывшего руководителя команды «Макларен» Тедди Мейера, помимо работы в ФИА за последние 15 лет также занимался административной деятельностью в американских чемпионатах Champ Car, IMSA и американской серии «Ле-Ман».

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