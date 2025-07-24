Опция расторжения в контракте Ферстаппена с «Ред Булл» утратила силу (ORF)
Ферстаппен потерял шанс разорвать соглашение с «Ред Булл».
Макс Ферстаппен больше не может воспользоваться опцией расторжения и покинуть «Ред Булл» в конце года, сообщает ORF.
Сделка с нидерландцем действует до 2028-го. Утверждается, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» должен находиться вне топ-3 чемпионата в данный момент, чтобы разорвать контракт досрочно. Сейчас Макс располагается на третьей строчке в личном зачете.
Ферстаппен вновь получит шанс активировать опцию в следующем сезоне. Вероятнее всего, переход пилота в «Мерседес» возможен лишь в 2027 году.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ORF
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