Гюнтер Штайнер: «У Мика Шумахера хорошие шансы на место в «Кадиллаке»
Бывший босс Мика Шумахера в «Хаасе» Гюнтер Штайнер высказался о потенциальном переходе пилота в команду «Формулы-1» «Кадиллак».
«Считаю, у Мика хорошие шансы.
«Кадиллаку» нужен опытный гонщик, а безработных людей, выступавших в «Формуле-1», немного. Мик – очень приятный человек, и он многое знает о том, что такое большая хорошая команда [после работы резервным пилотом в «Мерседесе»]. Эти знания могут помочь «Кадиллаку».
Не думаю, что команда пригласит американского гонщика – просто потому, что риск слишком велик. У таких ребят нет опыта в «Формуле-1», и это может быстро обернуться неудачей. Подобное не пойдет на пользу никому», – отметил итальянец в интервью RTL.
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