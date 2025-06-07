Маттиа Бинотто: «Феррари» надо было пригласить Хэмилтона на несколько лет раньше»

Бинотто оценил результаты «Феррари» и Хэмилтона в 2025 году.

Главный операционный директор и главный технический директор «Заубера » Маттиа Бинотто поделился мнением о своей бывшей команде – «Феррари», а также о приглашении Льюиса Хэмилтона в Скудерию.

«Как аутсайдерам, нам, пожалуй, не стоит даже судить.

Очевидно, что выступления на трассе и результаты в данный момент не очень хорошие. Однако я прекрасно знаю каждого члена этой команды и понимаю, что это хорошие, сильные и умелые специалисты. Они способны улучшить болид и здорово выступать в будущем. Я также считаю, что «Феррари» может добиться некоторых успехов в этом году.

Хэмилтон – пилот определенного возраста. Когда «Феррари » его подписала, он уже был на завершающей стадии карьеры. В идеале надо было пригласить его на несколько лет раньше», – отметил Бинотто.

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