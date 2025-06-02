Журналист Туррини: «Леклер – Гудини, вытаскивающий кролика из красной шляпы. Обгон Хэмилтона подопечным Бинотто вызывает недоумение»
Шарль Леклер поднялся на подиум Гран-при Испании после старта седьмым, его напарник по «Феррари» Льюис Хэмилтон начал гонку пятым и завершил шестым, уступив пилоту «Заубера» Нико Хюлькенбергу.
Известный итальянский журналист Лео Туррини поделился мыслями о двух гонщиках Скудерии.
«[Скорость «Макларена»] означает, что «Феррари» будут оставаться крохи, несмотря на отчаянную волю Карлетто. Леклер превращается в Гудини Гран-при: на каждом этапе он пытается вытащить кролика из красной шляпы.
Но самый яркий образ Барселоны другой, не считая выходки вспыльчивого Ферстаппена. Я говорю о невероятном обгоне, который на Хэмилтона в последний момент совершил его почти что ровесник Нико Хюлькенберг.
Халк управляет болидом раскритикованного Маттиа Бинотто, бывшего главы гоночного подразделения в Маранелло. Эта машина – будущая «Ауди», но пока всего лишь остатки «Заубера», Золушки среди команд.
То, что Льюис Хэмилтон с такой историей не может удержать позади одного из подопечных Бинотто, вызывает недоумение. Словно все вечные мечты «Феррари» отражаются в проклятии посредственности, которая заражает (почти) всех. Долго ли мы будем считать такую реальность приемлемой?» – написал обозреватель.
Льюис Хэмилтон: «Худшая гонка, в которой я участвовал за карьеру»
5-е место Хюлькенберга в Испании – лучший результат Нико с 2019-го и «Заубера» с 2022-го