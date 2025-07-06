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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Великобритании

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 234 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») – 226

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 165

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 147

5. Шарль Леклер («Феррари») – 119

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 103

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 63

8. Алекс Албон («Уильямс») – 46

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37

10. Эстебан Окон («Хаас») – 23

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 21

12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 20

13. Пьер Гасли («Альпин») – 19

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 16

15. Карлос Сайнс («Уильямс») – 13

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 12

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 10

18. Оливер Бермэн («Хаас») – 6

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 4

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 460 очков

2. «Феррари» – 222

3. «Мерседес» – 210

4. «Ред Булл» – 172

5. «Уильямс» – 59

6. «Заубер» – 41

7. «Рейсинг Буллз» – 36

8. «Астон Мартин» – 36

9. «Хаас» – 29

10. «Альпин» – 19

Гран-при Великобритании-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг впервые на подиуме, Ферстаппен – 5-й после разворота

Опубликовал: Михаил Ширяев
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