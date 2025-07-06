Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Великобритании
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 234 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») – 226
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 165
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 147
5. Шарль Леклер («Феррари») – 119
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 103
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 63
8. Алекс Албон («Уильямс») – 46
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37
10. Эстебан Окон («Хаас») – 23
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 21
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 20
13. Пьер Гасли («Альпин») – 19
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 16
15. Карлос Сайнс («Уильямс») – 13
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 12
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 10
18. Оливер Бермэн («Хаас») – 6
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 4
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 460 очков
2. «Феррари» – 222
3. «Мерседес» – 210
4. «Ред Булл» – 172
5. «Уильямс» – 59
6. «Заубер» – 41
7. «Рейсинг Буллз» – 36
8. «Астон Мартин» – 36
9. «Хаас» – 29
10. «Альпин» – 19
Гран-при Великобритании-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг впервые на подиуме, Ферстаппен – 5-й после разворота