Джордж Расселл посетил финал «Уимблдона»: «Быть свидетелем величия – нечто особенное. Огромные поздравления Синнеру»
Расселл остался под впечатлением от победы Синнера над Алькарасом.
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился фото с финала «Уимблдона».
Первая ракетка мира Янник Синнер в четырех сетах обыграл двукратного победителя турнира Карлоса Алькараса.
«Потрясающий финал «Уимблдона»! Всегда нечто особенное – быть свидетелем величия тут.
Что за матч, и огромные поздравления Яннику Синнеру!!» – написал британец.
Как Синнер смял короля «Уимблдона» Алькараса?
Фото: соцсети Джорджа Расселла
Опубликовал: Михаил Ширяев
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