Джордж Расселл посетил финал «Уимблдона»: «Быть свидетелем величия – нечто особенное. Огромные поздравления Синнеру»

Расселл остался под впечатлением от победы Синнера над Алькарасом.

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл поделился фото с финала «Уимблдона». Первая ракетка мира Янник Синнер в четырех сетах обыграл двукратного победителя турнира Карлоса Алькараса. «Потрясающий финал «Уимблдона»! Всегда нечто особенное – быть свидетелем величия тут. Что за матч, и огромные поздравления Яннику Синнеру!!» – написал британец. Как Синнер смял короля «Уимблдона» Алькараса? Фото: соцсети Джорджа Расселла