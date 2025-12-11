Себастьян Феттель об уходе Марко: «Удивлен, как и все. Гельмут – архитектор успеха «Ред Булл» и «Торо Россо»
Феттель прокомментировал уход Марко из «Ред Булл».
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель высказался о разрыве с бессменным советником Гельмутом Марко.
«Я был удивлен так же, как и все. Желаю Гельмуту всего наилучшего в будущем и заслуженного отдыха на пенсии.
Он архитектор успеха «Ред Булл» и «Торо Россо». Не только в вопросах подбора гонщиков – ключевые решения по структуре команды, подбору специалистов и стратегии также исходили от него.
Гельмут вправе называть себя автором успеха «Ред Булл» в «Формуле-1», – заявил немец.
«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
