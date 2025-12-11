Норрис не попал в топ-3 рейтинга Crash.net по итогам сезона-2025
Издание Crash.net поделилось своим рейтингом гонщиков «Формулы-1» по итогам 2025 года.
После каждого Гран-при журналисты оценивали каждого пилота по десятибалльной шкале, а в конце года рассчитали средние показатели.
Первым стал вице-чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», в топ-3 попали пилот «Феррари» Шарль Леклер и лидер «Мерседеса» Джордж Расселл, в то время как новый чемпион Ландо Норрис из «Макларена» оказался лишь четвертым.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона-2025 (Crash.net)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,73
2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,31
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,21
4. Ландо Норрис («Макларен») – 7,77
5. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,6
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,5
7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,27
8. Оливер Бермэн («Хаас») – 7,21
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,11
10. Карлос Сайнс («Уильямс») – 7,04
11. Алекс Албон («Уильямс») – 6,98
12. Пьер Гасли («Альпин») – 6,81
13. Эстебан Окон («Хаас») – 6,79
14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 6,56
15. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,5
16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 6,35
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 6,07
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 5,98
19. Франко Колапинто («Альпин») – 5,76
20. Юки Цунода («Ред Булл») – 5,44
21. Джек Дуэн («Альпин») – 5,33
Ферстаппен, Леклер и Алонсо – лучшие гонщики Гран-при Абу-Даби по версии сайта «Ф-1», Макс стал первым по оценке за сезон