24

Норрис не попал в топ-3 рейтинга Crash.net по итогам сезона-2025

Издание Crash.net поделилось своим рейтингом гонщиков «Формулы-1» по итогам 2025 года.

После каждого Гран-при журналисты оценивали каждого пилота по десятибалльной шкале, а в конце года рассчитали средние показатели.

Первым стал вице-чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», в топ-3 попали пилот «Феррари» Шарль Леклер и лидер «Мерседеса» Джордж Расселл, в то время как новый чемпион Ландо Норрис из «Макларена» оказался лишь четвертым.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона-2025 (Crash.net)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,73

2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,31

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,21

4. Ландо Норрис («Макларен») – 7,77

5. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,6

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,5

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,27

8. Оливер Бермэн («Хаас») – 7,21

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,11

10. Карлос Сайнс («Уильямс») – 7,04

11. Алекс Албон («Уильямс») – 6,98

12. Пьер Гасли («Альпин») – 6,81

13. Эстебан Окон («Хаас») – 6,79

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 6,56

15. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,5

16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 6,35

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 6,07

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 5,98

19. Франко Колапинто («Альпин») – 5,76

20. Юки Цунода («Ред Булл») – 5,44

21. Джек Дуэн («Альпин») – 5,33

Ферстаппен, Леклер и Алонсо – лучшие гонщики Гран-при Абу-Даби по версии сайта «Ф-1», Макс стал первым по оценке за сезон

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoЛиам Лоусон
logoОскар Пиастри
logoДжордж Расселл
logoДжек Дуэн
logoАлександр Албон
logoАстон Мартин
logoИзак Аджар
logoЮки Цунода
logoМакларен
logoПьер Гасли
logoФернандо Алонсо
logoРед Булл
logoАндреа Кими Антонелли
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoМерседес
logoХаас
logoФранко Колапинто
logoМакс Ферстаппен
logoЗаубер
logoФеррари
logoЭстебан Окон
logoКарлос Сайнс
logoЛандо Норрис
logoОливер Бермэн
logoНико Хюлькенберг
logoАльпин
logoУильямс
logoЛьюис Хэмилтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Том Коронель: «Уход Гельмута Марко запустил процесс ухода из «Ред Булл» и Макса Ферстаппена»
вчера, 18:31
«Точно не буду заниматься этим в «Ф-1». Макс Ферстаппен не видит себя руководителем команды
вчера, 17:56
Джонни Херберт: «Главным разочарованием сезона-2025 я бы назвал «Феррари»
вчера, 17:09
«Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года». Фернандо Алонсо не планирует завершать карьеру
вчера, 15:58
«Для нас стакан всегда наполовину пуст». Вольфф не считает «Мерседес» фаворитом сезона-2026
вчера, 15:33
Гюнтер Штайнер: «Норрис доказал мне и остальным, что для победы в чемпионате не обязательно быть агрессивным гонщиком»
вчера, 14:28
Лоран Мекьес: «С радостью бы остался в «Феррари», но мне предложили должность руководителя «Рейсинг Буллз» – такую возможность я не мог упустить»
вчера, 13:56
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Норрис – хороший чемпион для «Ф-1». И мы все рады тому, что титул выиграл кто-то новый»
вчера, 13:20
Джонни Херберт: «Пиастри вполне может задуматься об уходе из «Макларена»
вчера, 12:17
Шарль Леклер: «Уже обдумывал возможность выступить в Ле-Мане. Но я хочу все сделать правильно и постараться победить»
вчера, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10