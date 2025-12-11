Норрис не попал в топ-3 рейтинга Crash.net по итогам сезона-2025

Издание Crash.net поделилось своим рейтингом гонщиков «Формулы-1» по итогам 2025 года.

После каждого Гран-при журналисты оценивали каждого пилота по десятибалльной шкале, а в конце года рассчитали средние показатели.

Первым стал вице-чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», в топ-3 попали пилот «Феррари» Шарль Леклер и лидер «Мерседеса » Джордж Расселл, в то время как новый чемпион Ландо Норрис из «Макларена » оказался лишь четвертым.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона-2025 (Crash.net)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,73

2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,31

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,21

4. Ландо Норрис («Макларен») – 7,77

5. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,6

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,5

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,27

8. Оливер Бермэн («Хаас») – 7,21

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,11

10. Карлос Сайнс («Уильямс») – 7,04

11. Алекс Албон («Уильямс») – 6,98

12. Пьер Гасли («Альпин») – 6,81

13. Эстебан Окон («Хаас») – 6,79

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 6,56

15. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,5

16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 6,35

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 6,07

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 5,98

19. Франко Колапинто («Альпин») – 5,76

20. Юки Цунода («Ред Булл») – 5,44

21. Джек Дуэн («Альпин») – 5,33

Ферстаппен, Леклер и Алонсо – лучшие гонщики Гран-при Абу-Даби по версии сайта «Ф-1», Макс стал первым по оценке за сезон