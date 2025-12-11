Дуэн дважды разбил болид на тестах «Супер-Формулы». Обе аварии произошли в 9-м повороте
Дуэн отметился двумя инцидентами на тестах «Супер-Формулы».
Бывший пилот «Альпин» Джек Дуэн выступает на постсезонных тестах японской «Супер-Формулы» за команду «Кондо Рейсинг».
На тесты отведено три дня: среда, четверг и пятница. За первые два Дуэн успел дважды разбить машину – в 9-м повороте трассы «Сузука».
Сначала из-за его аварии прервали дневную сессию в среду.
В четверг Джек снова вылетел с трассы.
По итогам второго дня Дуэн стал 21-м.
