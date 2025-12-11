75

Тото Вольфф: «Хэмилтон и я думаем о Гран-при Абу-Даби-2021 каждый день»

Вольфф признал, что Хэмилтон не отпустил скандальный титул Ферстаппена.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что постоянно размышляет о Гран-при Абу-Даби 2021 года.

Тогда пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен переиграл Льюиса Хэмилтона, ныне выступающего за «Феррари», в борьбе за чемпионство после ошибки со стороны гоночного директора Майкла Маси.

«Мы не отпустили. Я вчера разговаривал с Льюисом об этом. Я думаю об этом каждый день, он тоже. И в команде также это осталось.

Оба заслуживали титул, но судья принял неверное решение, говоря футбольным языком, и ты не можешь провернуть ситуацию обратно. Гол забит, игра закончена», – сказал менеджер.

Вольфф ответил, признал ли экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ошибку Маси:

«Никогда. Он так и не признал.

Я пытаюсь взглянуть на ситуацию с другой стороны, и с их точки зрения они заслуживали чемпионство. Случались некоторые инциденты, которые оказывались нечестными по отношению к ним, и исход гонки справедливо отображает уровень эффективности по ходу года.

Но Кристиан так и не признал то же самое: если бы все было наоборот и произошло с нами, это было бы катастрофой, а он придумывал бы всевозможные оскорбления. Считаю, такого самоанализа или способности взглянуть на ситуацию с другой стороны ему как личности совершенно не хватает».

Вольфф о поражении Хэмилтона в финале сезона-2021: «Один безумец фактически уничтожил рекорд величайшего чемпиона всех времен»

Зак Браун: «Хэмилтон уже должен быть 8-кратным чемпионом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Telegraph
