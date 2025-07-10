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Ральф Шумахер: «Уверен, что Ферстаппен объявит об уходе из «Ред Булл» во время летнего перерыва»

Шумахер ожидает, что уход Хорнера не спасет «Ред Булл» от потери Ферстаппена.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что ждет объявления о будущем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена «во время летнего перерыва».

«Я в этом уверен, – добавил Ральф, уточнив, что имеет в виду. – Объявления о том, что он уходит, да».

Шумахер полагает, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» перейдет в «Мерседес», несмотря на новость об увольнении из «Ред Булл» руководителя Кристиана Хорнера:

«В данный момент все складывается не в пользу «Ред Булл». Думаю, в воскресенье в Сильверстоуне [Ферстаппен] понял, что даже он не может спасти ситуацию.

Если все останется так же и однажды он почувствует, что больше ничего не получится, ситуация будет сложной. Это ведь не случайность, что на этой неделе у берегов Сардинии находятся две яхты. Одна принадлежит Тото Вольффу, другая – Максу Ферстаппену. Могу представить, что они вместе выпьют кофе.

Максу нужна машина, с которой он сможет побеждать. Но его отличает то, что решение вряд ли будет легким. Ведь он хорошо понимает, кого благодарить за свою карьеру. С одной стороны, себя и своего отца, разумеется. Но, в конце концов, именно «Ред Булл» помог ему подняться на вершину».

Шумахер ожидает, что уход Хорнера не спасет «Ред Булл» от потери Ферстаппена

Алексей Попов: «Возможно, Ферстаппен уже подписал контракт с «Мерседесом», и Хорнер это знает»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoКристиан Хорнер
logoТото Вольфф
logoФормула-1
возможные переходы
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