Михаил Алешин: «От Хорнера можно было избавиться в прошлом году, в следующем, но только не сейчас. Худшего решения для «Ред Булл» представить сложно»
Российский гонщик Михаил Алешин проанализировал решение «Ред Булл» избавиться от бессменного руководителя Кристиана Хорнера.
«Причины.
1. Семья Матешица давно хотела избавиться от Хорнера, но против были тайцы.
2. Конфликт с семьей Ферстаппена.
3. Команда в этом году не в состоянии бороться за титул, и против этого пункта, я думаю, тайцам было нечего возразить.
Сошлось очень много факторов, и, скорее всего, третий пункт стал решающим. Я больше чем уверен, что если бы «Ред Булл» продолжал самовозить, то хоть сколько-нибудь логичных причин увольнять успешного руководителя просто бы не нашлось», – написал Алешин.
По мнению пилота, «Ред Булл» избрал неудачный момент для разрыва – перед переходом на новый регламент:
«Сильно сомневаюсь, что Мекьес (новый руководитель «Ред Булл») сможет за очень короткое время выстроить вокруг себя команду, которую строил 20 лет один человек. В общем, худшего решения со стратегической точки зрения для команды представить себе было сложно.
От Хорнера можно было избавиться в прошлом году, в следующем году, но только не сейчас, в такой важный для команды период, как общий спад результатов и переход на новый регламент – именно в этот момент команде был нужен человек, в которого верят и с которым добились всего».
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