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Михаил Алешин: «От Хорнера можно было избавиться в прошлом году, в следующем, но только не сейчас. Худшего решения для «Ред Булл» представить сложно»

Алешин назвал крайне неудачным момент разрыва «Ред Булл» с Хорнером.

Российский гонщик Михаил Алешин проанализировал решение «Ред Булл» избавиться от бессменного руководителя Кристиана Хорнера.

«Причины.

1. Семья Матешица давно хотела избавиться от Хорнера, но против были тайцы.

2. Конфликт с семьей Ферстаппена.

3. Команда в этом году не в состоянии бороться за титул, и против этого пункта, я думаю, тайцам было нечего возразить.

Сошлось очень много факторов, и, скорее всего, третий пункт стал решающим. Я больше чем уверен, что если бы «Ред Булл» продолжал самовозить, то хоть сколько-нибудь логичных причин увольнять успешного руководителя просто бы не нашлось», – написал Алешин.

По мнению пилота, «Ред Булл» избрал неудачный момент для разрыва – перед переходом на новый регламент:

«Сильно сомневаюсь, что Мекьес (новый руководитель «Ред Булл») сможет за очень короткое время выстроить вокруг себя команду, которую строил 20 лет один человек. В общем, худшего решения со стратегической точки зрения для команды представить себе было сложно.

От Хорнера можно было избавиться в прошлом году, в следующем году, но только не сейчас, в такой важный для команды период, как общий спад результатов и переход на новый регламент – именно в этот момент команде был нужен человек, в которого верят и с которым добились всего».

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа. Что?!

«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Михаила Алешина
logoМакс Ферстаппен
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logoМихаил Алешин
logoРед Булл
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