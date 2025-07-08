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  • Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о сравнении с безголовой курицей: «Речь о Ферстаппене в «Мерседесе». Если Йос так раздражен, значит, я близок к правде»
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Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о сравнении с безголовой курицей: «Речь о Ферстаппене в «Мерседесе». Если Йос так раздражен, значит, я близок к правде»

Дорнбос уверен, что реакция Ферстаппена-старшего подтверждает переход Макса.

Эксперт Ziggo Sport и бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос отреагировал на резкие слова Йоса Ферстаппена – отца Макса Ферстаппена, лидера «Ред Булл».

Дорнбос рассказал об опциях выхода в контракте Макса и заявил, что убежден в уходе гонщика из австрийской команды. Йос написал, что Роберт «говорит словно безголовая курица».

«Речь была о будущем Макса Ферстаппена в «Ред Булл» или, лучше сказать, о будущем Макса Ферстаппена в «Мерседесе». Нет дыма без огня. И я знаю Йоса многие годы: если он так раздражен, значит, я очень близок к правде», – заявил Роберт.

Эксперт также сообщил, что у него есть множество источников в «Ред Булл»:

«Я не буду посылать [Йосу] открытки на Рождество, мы не станем отдыхать вместе, однако мы достаточно хорошо знаем друг друга в профессиональном плане.

Это мой источник, но у меня также много других источников в «Ред Булл». Поэтому я кое-что знаю о происходящем за кулисами».

Йос Ферстаппен сравнил с безголовой курицей Дорнбоса, сообщившего об уходе Макса из «Ред Булл» и двух опциях расторжения

Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» (Sky Sport Italy)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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logoМакс Ферстаппен
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Роберт Дорнбос
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