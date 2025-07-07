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Карлос Сайнс о столкновении с Леклером: «Я немного сыт по горло ситуациями, на которые мы никак не можем повлиять»

Сайнс посетовал на очередной случай невезения.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Великобритании, отметив, что добиться хорошего результата и заработать очки ему вновь помешала случайность.

Сайнс вел борьбу внутри топ-10, когда при попытке обгона Шарля Леклера болид «Феррари» занесло на мокрой трассе и все закончилось небольшим столкновением. Которое привело к повреждению болида «Уильямса» и отбросило Сайнса за пределы очковой зоны.

«Как идут дела? Просто прекрасно (сарказм). Как и по ходу всего этого сезона. Мы снова все делали правильно, у нас была хорошая стратегия, я демонстрировал хороший пилотаж.

На момент инцидента я шел на 7-8 месте, до финиша оставалось 10 кругов, и тут началась борьба с Шарлем Леклером. Насколько я понял, Шарль находился на круге выезда из боксов. Он потерял контроль над машиной, врезался в меня – и на этом все было кончено.

Я откатился назад, на 12-е место, на поврежденной машине, и там и финишировал. Нам снова не повезло. И я уже немного сыт по горло ситуациями, в которых с нами происходят какие-то вещи, на которые мы никак не можем повлиять.

Никаких обид на Шарля, такое могло случиться с любым гонщиком. Я просто расстроен тем фактом, что это снова случилось со мной – когда мы проводили хороший, чистый уик-энд и могли добиться хорошего результата в гонке», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Британии: крах Пиастри и Ферстаппена под дождем, сенсационный аутсайдер на подиуме

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoФеррари
logoУильямс
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoКарлос Сайнс
Гран-при Великобритании
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