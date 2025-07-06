Тото Вольфф: «Все в «Мерседесе» признали, что решение о первом пит-стопе оказалось катастрофой»

В «Мерседесе» подвели итоги этапа в Сильверстоуне .

Руководитель «Мерседеса » считает ошибкой решение зазвать Джорджа Расселла на пит-стоп после прогревочного круга, чтобы перейти с промежуточных шин на слики.

На вопрос, принадлежали ли решения о переходе на слики в сложных условиях Расселлу, Вольфф ответил следующее:

«Что ж, пилот – это команда. Мы работаем вместе. Но первое решение, принятое пилотом и командой, оказалась полностью ошибочным.

Мы вынужденно двинулись от плохого к худшему, ведь это спровоцировало пит-стоп Кими [Антонелли ]. Если посмотреть, где он ехал, то нам следовало оставить его на трассе и разделить стратегии пилотов – в таком случае мы, вероятно, финишировали бы там, где оказался Нико Хюлькенберг [на третьем месте]. Ведь Кими был впереди него.

Это не преуменьшает выступление Нико, которое получилось очень хорошим. Мы выбрали неправильный комплект шин [«хард»], поскольку были уверены, что «медиум» долго не продержится – ведь в пятницу он работал плохо. Это стало еще одним неверным решением. Второй пит-стоп оказался, возможно, еще более ошибочным решением, чем первый – это была, по сути, задействованная гильотина.

Мы все серьезно обсудили. Все признали, что решение о первом пит-стопе оказалось катастрофой», – сказал Вольфф .

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