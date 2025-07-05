«Он не побеждал в Сильверстоуне так же часто, как Хэмилтон, но я думаю, что Макс лучший». Алонсо – о поуле Ферстаппена

Алонсо считает Ферстаппена лучшим в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » восхитился поулом Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Великобритании .

«Он лучший. Если у него такая же машина, как у других [топов], то ты знаешь, что он будет на поуле. Он не побеждал здесь [в Сильверстоуне ] так же часто, как Льюис [Хэмилтон], но я думаю, что Макс лучший – что он сегодня и продемонстрировал», – отметил Алонсо.

Фернандо отдельно прокомментировал собственное 9-е место, которое на старте гонки превратится в 8-е за счет штрафа Оливера Бермэна в 10 позиций.

«Попадание в топ-10 не гарантировано. Здесь [Юки] Цунода 11-й, не 18-й. У «Уильямса» быстрый темп. Бермэн и [Кими] Антонелли были быстрее нас. Мы знаем, что есть сильные болиды, так что финиш в первой десятке станет отличным результатом.

С дождем было бы лучше, это дало бы нам возможность рисковать: можно финишировать как 5-м, так и 15-м».

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