Франко Колапинто об аварии в квалификации: «Не особо беспокоюсь за свое будущее»

Колапинто высказался о своем будущем после аварии в Сильверстоуне.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто уверен, что авария в квалификации к Гран-при Великобритании не повлияла на его положение в команде. Итогом инцидента стало досрочное завершение сессии и 20-е место на стартовой решетке.

В паддоке активно ходят слухи, что босс французского коллектива Флавио Бриаторе рассматривает варианты на замену аргентинцу.

«Я не особо беспокоюсь [за свое будущее]. Конечно, разговоры всегда ведутся. Мне просто нужно продолжать работать и пытаться помогать команде улучшать болид.

Сегодняшний день прошел не лучшим образом. Думаю, мы сделали несколько хороших шагов вперед, но мы определенно хотели не такого результата.

В последнем повороте я просто потерял контроль над задней осью. Я набирал скорость и врезался в стену. Жаль, конечно. У меня все еще часто возникают трудности – мы определенно могли добиться результата.

Да-да, я остановился на выходе из первого поворота. Обидно. Я провел не лучшую квалификацию. Мы многое сделали, чтобы в этот уик-энд я чувствовал себя лучше за рулем машины, был ближе к Пьеру [Гасли]. Но мы все еще далеко. В следующих гонках нужно сделать еще несколько шагов вперед», – сказал Колапинто.

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