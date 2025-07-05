Франко Колапинто об аварии в квалификации: «Не особо беспокоюсь за свое будущее»
Пилот «Альпин» Франко Колапинто уверен, что авария в квалификации к Гран-при Великобритании не повлияла на его положение в команде. Итогом инцидента стало досрочное завершение сессии и 20-е место на стартовой решетке.
В паддоке активно ходят слухи, что босс французского коллектива Флавио Бриаторе рассматривает варианты на замену аргентинцу.
«Я не особо беспокоюсь [за свое будущее]. Конечно, разговоры всегда ведутся. Мне просто нужно продолжать работать и пытаться помогать команде улучшать болид.
Сегодняшний день прошел не лучшим образом. Думаю, мы сделали несколько хороших шагов вперед, но мы определенно хотели не такого результата.
В последнем повороте я просто потерял контроль над задней осью. Я набирал скорость и врезался в стену. Жаль, конечно. У меня все еще часто возникают трудности – мы определенно могли добиться результата.
Да-да, я остановился на выходе из первого поворота. Обидно. Я провел не лучшую квалификацию. Мы многое сделали, чтобы в этот уик-энд я чувствовал себя лучше за рулем машины, был ближе к Пьеру [Гасли]. Но мы все еще далеко. В следующих гонках нужно сделать еще несколько шагов вперед», – сказал Колапинто.
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