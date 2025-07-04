Зак Браун: «Судя по всему, «Феррари» участвует в борьбе за победу»

В «Макларене» подвели итоги практики в Великобритании.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун впечатлен темпом конкурентов в пятничных сессиях Гран-при Великобритании. В частности, перед стартом второй тренировки он оценил результат Льюиса Хэмилтона в первой практике, где пилот «Феррари» стал лучшим.

«Это был хороший круг. «Феррари» кажется очень сильной. Как на быстром круге, так и с точки зрения гоночного темпа. Еще довольно рано [делать выводы], но, судя по всему, «Феррари» участвует в борьбе [за победу].

«Феррари» выглядит отлично. Они очень хорошо смотрелись в первой сессии. Обе машины были сильны, с хорошим гоночным темпом. С ними придется побороться.

[Что касается «Ред Булл »] каждый раз, когда кажется, что у Макса [Ферстаппена] проблемы, ему удается собрать хороший круг. Похоже, им пока довольно трудно, но, опираясь на опыт, могу сказать, что никогда нельзя списывать Макса Ферстаппена со счетов», – сказал Браун.

Льюис Хэмилтон: «Феррари» точно может мечтать о сильном Гран-при Великобритании»

