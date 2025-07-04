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Льюис Хэмилтон: «Феррари» точно может мечтать о сильном Гран-при Великобритании»

Хэмилтон настроен на высокие позиции в первой домашней гонке с «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что доволен итогами первых практик перед Гран-при Великобритании.

«Есть серьезный прогресс в плане работы с машиной, и я чувствую себя гораздо комфортнее, понимая, что она требует. Думаю, ко [второй практике] мы все еще не нашли оптимальные настройки, и, безусловно, я испытывал проблемы. Но мы знаем, какие изменения надо сделать перед следующей сессией.

То, что мы в борьбе – очень позитивный знак, учитывая обновления «Ред Булл» и «Макларена». Безусловно, я чувствую, что мы можем мечтать о сильном уик-энде, это точно. Важно реализовать, собрать все воедино – это уже другой вопрос. Однако я готовлюсь изо всех сил, чтобы мы показали максимальный результат.

Думаю, завтра может пойти дождь, в воскресенье тоже. Сделаем все возможное, чтобы быть готовыми к этому», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

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Гран-при Великобритании-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Великобритании
logoФормула-1
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