Формула-3. Великобритания. Интрапувасак выиграл 1-ю гонку, Камара – 8-й

Интрапувасак стал лучшим в спринте «Ф-3» в Сильверстоуне.

Пилот «Кампоса » Тасанапол Интрапувасак одержал победу в первой гонке «Формулы-3» в Великобритании после старта с поула.

Вторым финишировал Мартиниус Стенсхорне из «Хайтека», третьим – напарник Интрапувасака Мари Бойя.

Лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент ») стал лишь восьмым, однако опередил главных конкурентов: гонщик «МП Моторспорт» Тим Трамниц завершил заезд 11-м, Никола Цолов из «Кампоса» – 29-м после контакта на старте.

Формула-3. Великобритания. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 3-й