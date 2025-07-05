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Формула-3. Великобритания. Интрапувасак выиграл 1-ю гонку, Камара – 8-й

Интрапувасак стал лучшим в спринте «Ф-3» в Сильверстоуне.

Пилот «Кампоса» Тасанапол Интрапувасак одержал победу в первой гонке «Формулы-3» в Великобритании после старта с поула.

Вторым финишировал Мартиниус Стенсхорне из «Хайтека», третьим – напарник Интрапувасака Мари Бойя.

Лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент») стал лишь восьмым, однако опередил главных конкурентов: гонщик «МП Моторспорт» Тим Трамниц завершил заезд 11-м, Никола Цолов из «Кампоса» – 29-м после контакта на старте.

Формула-3. Великобритания. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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