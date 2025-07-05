Формула-3. Великобритания. Интрапувасак выиграл 1-ю гонку, Камара – 8-й
Интрапувасак стал лучшим в спринте «Ф-3» в Сильверстоуне.
Пилот «Кампоса» Тасанапол Интрапувасак одержал победу в первой гонке «Формулы-3» в Великобритании после старта с поула.
Вторым финишировал Мартиниус Стенсхорне из «Хайтека», третьим – напарник Интрапувасака Мари Бойя.
Лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент») стал лишь восьмым, однако опередил главных конкурентов: гонщик «МП Моторспорт» Тим Трамниц завершил заезд 11-м, Никола Цолов из «Кампоса» – 29-м после контакта на старте.
Формула-3. Великобритания. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости