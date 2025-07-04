Формула-3. Великобритания. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 3-й
Цолов выиграл поул «Ф-3» в Сильверстоуне.
Гонщик «Кампоса» Никола Цолов показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Великобритании.
Вторым сессию завершил пилот «Премы» Уго Угочукву, третьим – лидер сезона из «Трайдента» Рафаэль Камара.
Конкурент Камары и Цолова в борьбе за титул Тим Трамниц («МП Моторспорт») стал седьмым.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости