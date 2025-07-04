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Формула-3. Великобритания. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 3-й

Цолов выиграл поул «Ф-3» в Сильверстоуне.

Гонщик «Кампоса» Никола Цолов показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Великобритании.

Вторым сессию завершил пилот «Премы» Уго Угочукву, третьим – лидер сезона из «Трайдента» Рафаэль Камара.

Конкурент Камары и Цолова в борьбе за титул Тим Трамниц («МП Моторспорт») стал седьмым.

Гран-при Великобритании-2025. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
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Према
Тим Трамниц
Трайдент
Никола Цолов
МП Моторспорт
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