«Могу дать консультацию, но будет стоить очень много денег». Фернандо Алонсо отшутился от вопроса про Ферстаппена и «Мерседес»

Алонсо не стал комментировать возможный переход Ферстаппена.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо отказался отвечать на вопрос о гипотетическом переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес ».

Журналисты спросили Алонсо, что бы он посоветовал Максу – перейти в «Мерседес» или остаться в «Ред Булл ».

«Никаких советов. Я, конечно, могу дать консультацию, но это будет стоить очень много денег (смеется). Так что на данный момент – никаких советов», – рассказал Алонсо.

«Формуле-1» – 75 лет. Главное о каждом сезоне – ультракоротко