«Могу дать консультацию, но будет стоить очень много денег». Фернандо Алонсо отшутился от вопроса про Ферстаппена и «Мерседес»
Алонсо не стал комментировать возможный переход Ферстаппена.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отказался отвечать на вопрос о гипотетическом переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес».
Журналисты спросили Алонсо, что бы он посоветовал Максу – перейти в «Мерседес» или остаться в «Ред Булл».
«Никаких советов. Я, конечно, могу дать консультацию, но это будет стоить очень много денег (смеется). Так что на данный момент – никаких советов», – рассказал Алонсо.
«Формуле-1» – 75 лет. Главное о каждом сезоне – ультракоротко
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости