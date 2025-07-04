Стив Нильсен назначен управляющим директором «Альпин»

Команда «Альпин » объявила о назначении Стива Нильсена на пост управляющего директора.

Нильсен будет работать под началом исполнительного советника Флавио Бриаторе и следить за ежедневным функционированием команды в Энстоуне. Специалист приступит к своим обязанностям 1 сентября.

Британец работал в «Формуле-1» с 1986 года и уже трудился в коллективе из Энстоуна, когда тот назывался «Бенеттон », «Рено » и «Лотус ». В последние несколько лет Стив был спортивным директором «Ф-1», а затем ФИА. Нильсен покинул Федерацию в декабре 2023 года.

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