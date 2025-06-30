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Боттас – фаворит на переход в «Альпин» по ходу сезона-2025 в случае разрыва с Колапинто (The Race)

Боттас стал претендентом на сенсационный переход в «Альпин» уже в этом году.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе обратился к «Мерседесу» по поводу резервного пилота Валттери Боттаса.

Как сообщает The Race, финн стал ключевым претендентом на переход во французскую команду, если та решит расстаться с Франко Колапинто. Колапинто и Джек Дуэн, которого аргентинец заменил после первых шести этапов сезона – единственные гонщики, не заработавшие ни одного очка в 2025 году.

В то же время издание подчеркивает, что переговоры между «Альпин» и «Мерседесом» пока находятся на начальной стадии. Источники утверждают, что немцы «без проблем» отпустят Боттаса во французский коллектив, который со следующего сезона станет клиентом «Мерседеса».

«Альпин» – худшая команда 2025 года на данный момент, на ее счету 11 очков, заработанных Пьером Гасли.

Ранее стало известно, что Боттас близок к соглашению с «Кадиллаком», новым участником «Формулы-1» с 2026 года.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoАльпин
logoВалттери Боттас
logoМерседес
logoДжек Дуэн
logoПьер Гасли
logoФранко Колапинто
logoФлавио Бриаторе
logoФормула-1
Кадиллак
возможные переходы
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