Боттас – фаворит на переход в «Альпин» по ходу сезона-2025 в случае разрыва с Колапинто (The Race)

Боттас стал претендентом на сенсационный переход в «Альпин» уже в этом году.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе обратился к «Мерседесу » по поводу резервного пилота Валттери Боттаса .

Как сообщает The Race, финн стал ключевым претендентом на переход во французскую команду, если та решит расстаться с Франко Колапинто . Колапинто и Джек Дуэн, которого аргентинец заменил после первых шести этапов сезона – единственные гонщики, не заработавшие ни одного очка в 2025 году.

В то же время издание подчеркивает, что переговоры между «Альпин» и «Мерседесом» пока находятся на начальной стадии. Источники утверждают, что немцы «без проблем» отпустят Боттаса во французский коллектив, который со следующего сезона станет клиентом «Мерседеса».

«Альпин » – худшая команда 2025 года на данный момент, на ее счету 11 очков, заработанных Пьером Гасли.

Ранее стало известно, что Боттас близок к соглашению с «Кадиллаком», новым участником «Формулы-1» с 2026 года.

Боттас выложил видео с «Кадиллаком»: «Классное сиденье, я был бы не против». Валттери – претендент на место в новой команде «Ф-1»

Боттас стал фаворитом на место в «Кадиллаке», Другович – главный претендент среди молодых пилотов (Autosport)