Джордж Расселл: «Считаю, что мне не о чем беспокоиться и что я никуда не уйду из «Мерседеса»

Расселл уверен в сохранении места в «Мерседесе».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл прокомментировал новый виток слухов о том, что Макс Ферстаппен может присоединиться к немецкой команде, покинув «Ред Булл ».

При этом Расселл не обращает внимания на сообщения, что в случае перехода Ферстаппен в «Мерседесе» займет место именно Джорджа, у которого пока нет контракта на следующий сезон.

«Ну, в каждой команде есть место для двух пилотов, и это нормально, что каждая команда думает о своем будущем, рассматривает разные варианты. Ничего личного в этом нет. И я с самого начала говорил, что готов выступать с любым напарником.

Да, ходят разные слухи, и они неизменно в итоге указывают на меня. Но с моей стороны все иначе. Я хочу продолжать выступать за «Мерседес», а еще факт в том, что Тото [Вольфф] меня еще никогда не подводил.

Он всегда держал свое слово, а еще он должен действовать в интересах команды. Не только меня, но и тысяч людей, работающих в «Мерседесе». Лично я считаю, что мне не о чем беспокоиться и что я никуда не уйду. И кем бы ни был мой напарник – меня это волновать не будет. Потому что я сосредоточен на своих выступлениях.

При этом очень многие вещи мы обсуждаем внутри команды и не выносим на публику, и я знаю, кто кому предан. И это не нужно выносить на публику. По ходу прошлой недели мы еще немного пообщались на эту тему, поскольку в прессе ходит множество слухов. Но для меня все это ничего не меняет, потому что, как я уже говорил, сейчас я выступаю лучше, чем когда-либо, и тут все просто – за тебя должна говорить твоя скорость. Веду ли я переговоры с другими командами? Нет», – рассказал Расселл.

Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В фокусе Хэмилтон и Расселл!