Ральф Шумахер: «Не считаю Хорнера подходящим руководителем для «Ред Булл» в будущем»

Время Хорнера в «Ред Булл» должно подойти к концу, заявил Ральф Шумахер.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер порассуждал о будущем «Ред Булл» и его руководителя Кристиана Хорнера .

«Я бы сказал, что «Ред Булл », как многие другие успешные команды – первым примером является «Мерседес» – сейчас проходит через тяжелый период. На мой взгляд, взгляд человека со стороны, в команде нет гармонии. Полагаю, все это понимают, подобное проявляется каждый уик-энд.

Поэтому, думаю, грядет серьезная реорганизация. Знаю, Кристиану Хорнеру не понравятся мои слова, но лично я не считаю его подходящим человеком, который поведет «Ред Булл» в новое будущее.

Пожалуй, его решения привели к ситуации, в которой мы находимся теперь. Я бы не назвал это проблемой, но он испытывает сложности с наймом людей и поддержанием мотивации. Это любопытная ситуация», – сказал Ральф.

Ральф Шумахер о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Похоже на то. Интересно, что случится с Расселлом»

Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» (Sky Sport Italy)