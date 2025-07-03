Хэмилтон в костюме, вдохновленном флагом Великобритании, прибыл на домашний Гран-при
Хэмилтон показал патриотичный образ перед английским этапом.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон приехал в Сильверстоун в костюме, вдохновленном флагом Великобритании.
Сегодня гонщики будут общаться с прессой, в пятницу начнутся заезды в рамках Гран-при Великобритании.
Семикратный чемпион «Формулы-1» впервые проведет домашнюю гонку после перехода в Скудерию.
«Нет, я в этом сомневаюсь». Берни Экклстоун не верит в 8-й титул Хэмилтона
Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В фокусе Хэмилтон и Расселл!
Фото: Autosport
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости