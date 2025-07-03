  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хэмилтон в костюме, вдохновленном флагом Великобритании, прибыл на домашний Гран-при
Фото
7

Хэмилтон в костюме, вдохновленном флагом Великобритании, прибыл на домашний Гран-при

Хэмилтон показал патриотичный образ перед английским этапом.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон приехал в Сильверстоун в костюме, вдохновленном флагом Великобритании.

Сегодня гонщики будут общаться с прессой, в пятницу начнутся заезды в рамках Гран-при Великобритании.

Семикратный чемпион «Формулы-1» впервые проведет домашнюю гонку после перехода в Скудерию.

«Нет, я в этом сомневаюсь». Берни Экклстоун не верит в 8-й титул Хэмилтона

Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В фокусе Хэмилтон и Расселл!

Фото: Autosport

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
logoстиль
Гран-при Великобритании
Сильверстоун
светская хроника
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тед Кравитц: «Второй болид «Ред Булл» кажется неуправляемым. Если Ферстаппен уйдет, они будут финишировать последними»
10 минут назад
Тим Мейер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФИА
138 минут назад
Гельмут Марко: «Ферстаппен не подписал и не может подписать контракт с «Мерседесом»
5сегодня, 10:21
Премьер Великобритании Стармер встретился с Доменикали, пилотами и руководителями команд «Ф-1» в честь 75-летия чемпионата
сегодня, 10:06Фото
Ландо Норрис: «Поражение в борьбе за титул не стало бы провалом»
5сегодня, 09:36
Йос Ферстаппен сравнил с безголовой курицей Дорнбоса, сообщившего об уходе Макса из «Ред Булл» и двух опциях расторжения
3сегодня, 09:03
Ландо Норрис: «Люди придумывают чушь о воде в шинах, «Макларен» пытаются замедлить – такова жизнь на вершине»
сегодня, 08:35
Зак Браун: «Не исключаю переход Ферстаппена в «Мерседес» уже в 2026-м. Без Макса «Ред Булл» был бы позади «Рейсинг Буллз»
4сегодня, 08:06
Ландо Норрис: «Я не на уровне Пиастри в плане контроля над эмоциями»
1сегодня, 07:32
Ральф Шумахер о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Похоже на то. Интересно, что случится с Расселлом»
11сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
вчера, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15