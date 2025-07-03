Хэмилтон в костюме, вдохновленном флагом Великобритании, прибыл на домашний Гран-при

Хэмилтон показал патриотичный образ перед английским этапом.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон приехал в Сильверстоун в костюме, вдохновленном флагом Великобритании.

Сегодня гонщики будут общаться с прессой, в пятницу начнутся заезды в рамках Гран-при Великобритании .

Семикратный чемпион «Формулы-1» впервые проведет домашнюю гонку после перехода в Скудерию.

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Фото: Autosport