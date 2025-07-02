«Нет, я в этом сомневаюсь». Берни Экклстоун не верит в 8-й титул Хэмилтона
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун сомневается в том, что Льюис Хэмилтон, теперь выступающий за «Феррари», сможет еще раз стать чемпионом «Формулы-1» до того, как закончит карьеру.
«Нет, я в этом сомневаюсь. Мне кажется, что в жизнях людей есть определенные периоды, когда все идет очень хорошо, а потом это перестает настолько хорошо работать.
Мне кажется, Льюису достаточно повезло оказаться в нужное время в нужном месте. В первую очередь, тогда (в период серии титулов) у него было не так уж много конкурентов, побеждать было чуть проще.
А теперь в сравнении с временами, когда Льюис выигрывает все подряд, конкурентов стало заметно больше, тогда на самой верхушке такой конкуренции не было.
Хотя я все равно надеюсь, что ему удастся добиться успеха. А вот сможет ли он выиграть еще один титул – это совсем другая история», – рассказал Экклстоун.
Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В фокусе Хэмилтон и Расселл!