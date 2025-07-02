«Нет, я в этом сомневаюсь». Берни Экклстоун не верит в 8-й титул Хэмилтона

Хэмилтон не сможет выиграть 8-й титул – считает Экклстоун.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун сомневается в том, что Льюис Хэмилтон , теперь выступающий за «Феррари », сможет еще раз стать чемпионом «Формулы-1» до того, как закончит карьеру.

«Нет, я в этом сомневаюсь. Мне кажется, что в жизнях людей есть определенные периоды, когда все идет очень хорошо, а потом это перестает настолько хорошо работать.

Мне кажется, Льюису достаточно повезло оказаться в нужное время в нужном месте. В первую очередь, тогда (в период серии титулов) у него было не так уж много конкурентов, побеждать было чуть проще.

А теперь в сравнении с временами, когда Льюис выигрывает все подряд, конкурентов стало заметно больше, тогда на самой верхушке такой конкуренции не было.

Хотя я все равно надеюсь, что ему удастся добиться успеха. А вот сможет ли он выиграть еще один титул – это совсем другая история», – рассказал Экклстоун.

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