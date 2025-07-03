Ландо Норрис: «Поражение в борьбе за титул не стало бы провалом»

Норрис рассказал, как воспринял бы проигрыш титула в 2025-м.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис ответил на вопрос о том, как отреагировал бы на поражение в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

«Мне пришлось бы сказать, что я не достиг своей цели, но не думаю, что можно назвать это провалом, потому что не считаю, что я что-то провалил.

Пожалуй, я бы не оправдал ожиданий или не показывал нужный уровень в определенные моменты. Если бы все было гораздо проще, можно было бы назвать провалом ситуацию, когда ты не достигаешь своей цели. Но речь о длинном сезоне, 24 гонки, против лучших пилотов в мире – не думаю, что можно хоть как-то назвать это провалом. Наверное, ты просто не достиг успеха», – произнес британец.

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