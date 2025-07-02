Уилл Бакстон: «Мерседесу» придется делать очень трудный выбор. Ферстаппен не просто доминирует – он уничтожает напарников»

Бакстон оценил плюсы и минусы перехода Ферстаппена в «Мерседес».

Бывший репортер «Формулы-1» Уилл Бакстон считает, что «Мерседес» пойдет на серьезный риск, если все-таки примет решение переманить Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и осуществит этот трансфер.

«Ферстаппен является лучшим гонщиком «Формулы-1», в этом нет сомнений. Но чтобы освободить для него место, «Мерседесу» придется сделать очень трудный выбор.

Пытаясь переманить Ферстаппена, вы жертвуете своими вложениями либо в настоящее, либо в будущее. Но, помимо этого, есть и еще одна трудность – что обычно происходит с напарниками Ферстаппена? Обычно это плохо заканчивается. Макс настолько хорош, что он не просто доминирует – он просто уничтожает своего напарника.

Если «Мерседес» отпустит Расселла , команда рискует пустить под откос всю идеи с ростом Антонелли в условиях жесткого соперничества с Максом. Если же отпустить Антонелли, «Мерседес» либо поставит на паузу его развитие, либо вообще его потеряет. И при этом команде нужно будет надеяться, что Расселл не повторит судьбу предыдущих напарников Макса.

Любая команда на стартовой решетке сделает все возможное, чтобы подписать Макса, настолько он хорош. Но подход «Мерседеса» всегда отличался прагматизмом. Руководство всегда сосредоточено на долгосрочной перспективе.

При этом переход Ферстаппена позволит «Мерседесу» ослабить конкурентов и дестабилизировать ситуацию в «Ред Булл », который и так уже потряхивает. Но, опять же, не будет ли это преследованием краткосрочных целей, в то время как «Мерседес» всегда смотрит на перспективу?

Также вполне возможно, что в итоге «Мерседес» вообще не будет ничего менять, и вся эта история – лишл способ оказать политическое влияние на переговоры по контрактам», – рассказал Бакстон.

Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» (Sky Sport Italy)