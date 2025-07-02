Вассер вернется к работе в «Феррари» на Гран-при Великобритании

Вассер приедет на Гран-при Великобритании.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер был вынужден покинуть Австрию прямо по ходу гоночного уик-энда по личным причинам. Как стало известно позже, причиной срочного отъезда Вассера стала кончина его матери. В отсутствии француза роль руководителя команды временно взял на себя глава молодежной Академии Жером Д’Амброзио.

Вассер вернется к исполнению своих обязанности на Гран-при Великобритании , отметив, что команда постарается развить успех, а также отметив важность предстоящей гонки, учитывая то, что этап на «Сильверстоуне» является домашним для Льюиса Хэмилтона.

«После Австрии мы отправляемся на «Сильверстоун» – совершенно иную по своим характеристикам трассу и одну из классических автодромов «Ф-1».

Обновления болида, подготовленные к этапу в Австрии, определенно сыграли роль в достижении командой хорошего результата, и в следующей гонке нам бы хотелось развить успех, сохранив положительный импульс.

К тому же, это домашний Гран-при для Льюиса Хэмилтона , и он будет особенно сильно хотеть выступить как можно лучше, подгоняемый потрясающей поддержкой болельщиков», – рассказал Вассер.

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