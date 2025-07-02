  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Надеемся, этого не потребуется». Стефано Доменикали – о возможном поиске замены для Гран-при Катара и Абу-Даби
0

«Надеемся, этого не потребуется». Стефано Доменикали – о возможном поиске замены для Гран-при Катара и Абу-Даби

В «Ф-1» будут готовы на случай замены Гран-при Катара и Абу-Даби.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, как будет действовать гоночная серия в том случае, если столкнется с необходимостью отмены гонок в Катаре и Абу-Даби.

Подобная вероятность существует в свете вооруженного конфликта между Израилем и Ираном при участии США. В частности, заявлений властей Ирана о готовности нанести ракетные удары по военным базам США в регионе, которые в том числе находятся в Катаре.

По словам Доменикали, если необходимость искать замену все-таки возникнет, выбор будет сделан в пользу какой-то европейской трассы – весьма вероятно, автодрома «Алгарве» в Португалии, который уже принимал у себя Гран-при Португалии в 2020 и 2021 годах в период пандемии.

«Мне сложно что-либо говорить о сложившейся ситуации. На данный момент мы не получали никаких сигналов [о необходимости найти замену ближневосточным Гран-при], и надеемся, что ничего этого не потребуется. И мне бы не хотелось думать о подобном сценарии, в первую очередь в контексте глобальной ситуации в мире, а не гонок. Но да, на этот случай у нас будет план. Но будем надеяться, что нам даже не придется об этом думать.

Как бы то ни было, Европа достаточно большая, там есть места, в которых будет довольно тепло и в такое время года [конце ноября – начале декабря]. Понятно, что мы не сможем поехать в те страны, где уже будет лежать снег. Но, как я уже сказал, пока мы даже не думаем о подобном сценарии», – рассказал Доменикали.

В «Ф-1» новая звезда – «гонщик дня» из команды-аутсайдера. Красиво обгоняет и собирает респекты Алонсо и Ферстаппена!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
logoСтефано Доменикали
logoГран-при Катара
logoГран-при Абу-Даби
Гран-при Португалии
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гэри Андерсон: «Ред Булл» расплачивается за то, что у их машины недостаточно широкий диапазон рабочих настроек»
51 минуту назад
Киану Ривз спродюсирует документалку о команде «Кадиллак» в «Формуле-1»
сегодня, 09:28Кино
Даниэль Риккардо «Сейчас я просто наслаждаюсь жизнь, ее неторопливым течением»
1сегодня, 09:09
«Нет, я в этом сомневаюсь». Берни Экклстоун не верит в 8-й титул Хэмилтона
сегодня, 08:48
Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» (Sky Sport Italy)
46сегодня, 08:22
Фильм «Формула-1» может получить продолжение (Variety)
2сегодня, 08:02Кино
«Рейсинг Буллз» представили ливрею в стиле стрит-арт для Гран-при Великобритании
16вчера, 19:03
Гран-при Великобритании-2025. Расписание трансляций
3вчера, 18:00
Журналист Бенсон: «Цунода пилотировал в Австрии так, будто был в «Ф-1» 5 минут, а не 5 лет. Карьера висит на волоске»
29вчера, 17:43
Тото Вольфф: «Если «Ред Булл» выстрелит в 2026-м, это станет настоящим подвигом»
20вчера, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото