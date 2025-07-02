«Надеемся, этого не потребуется». Стефано Доменикали – о возможном поиске замены для Гран-при Катара и Абу-Даби

В «Ф-1» будут готовы на случай замены Гран-при Катара и Абу-Даби.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, как будет действовать гоночная серия в том случае, если столкнется с необходимостью отмены гонок в Катаре и Абу-Даби .

Подобная вероятность существует в свете вооруженного конфликта между Израилем и Ираном при участии США. В частности, заявлений властей Ирана о готовности нанести ракетные удары по военным базам США в регионе, которые в том числе находятся в Катаре .

По словам Доменикали, если необходимость искать замену все-таки возникнет, выбор будет сделан в пользу какой-то европейской трассы – весьма вероятно, автодрома «Алгарве» в Португалии, который уже принимал у себя Гран-при Португалии в 2020 и 2021 годах в период пандемии.

«Мне сложно что-либо говорить о сложившейся ситуации. На данный момент мы не получали никаких сигналов [о необходимости найти замену ближневосточным Гран-при], и надеемся, что ничего этого не потребуется. И мне бы не хотелось думать о подобном сценарии, в первую очередь в контексте глобальной ситуации в мире, а не гонок. Но да, на этот случай у нас будет план. Но будем надеяться, что нам даже не придется об этом думать.

Как бы то ни было, Европа достаточно большая, там есть места, в которых будет довольно тепло и в такое время года [конце ноября – начале декабря]. Понятно, что мы не сможем поехать в те страны, где уже будет лежать снег. Но, как я уже сказал, пока мы даже не думаем о подобном сценарии», – рассказал Доменикали.

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