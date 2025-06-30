Михаил Алешин: «Норрис и Пиастри «а-та-та» получили неслабо после Канады, «Макларен» намеренно развел их по углам в Австрии»

Алешин проанализировал битву Норриса и Пиастри в Штирии.

Российский гонщик Михаил Алешин считает, что на Гран-при Австрии «Макларен» стремился избежать повторения аварии, которая случилась между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в Канаде .

«В плане борьбы Норриса и Пиастри, как я и говорил после Канады, команда 100 процентов проведет работу с пилотами. И то, насколько оба были нежны и тактичны друг к другу во время борьбы в первой части гонки, лишь подтверждает факт того, что «а-та-та» после Канады получили оба неслабо.

Решающий момент гонки произошел во время первого пит-стопа. Норрис поехал на пит первым, Пиастри остался и, по словам его инженера, был быстр в чистом воздухе (это на оквадраченной шине, штА?!...). Что, конечно, полная ерунда с учетом того, что после своего пит-стопа спустя несколько кругов Пиастри выехал в шести (!) секундах позади Норриса.

Либо инженеру Пиастри следует почаще протирать очки, либо ему была дана команда подержать Пиастри несколько кругов в заведомо плохих условиях (оквадраченные шины). Иных объяснений нет: темп был очевиден уже на первых двух секторах Пиастри в чистом воздухе после заезда на пит Норриса…

Мое мнение: команда развела молодых и дерзких парней по углам намеренно, дабы не проверять, насколько урок Канады был усвоен», – написал Алешин в своем канале.

Красивая схватка «Макларенов» за победу в Австрии: два смелых налета Пиастри

Норрис до 15 очков сократил отставание от Пиастри после победы в Австрии, Ферстаппен проигрывает лидеру «Ф-1» 61 балл после схода