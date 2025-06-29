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Габриэл Бортолето о первых очках в «Ф-1»: «Я здесь не по случайности. Однажды хочу победить»

Бортолето высказался о первых очках в «Ф-1».

Пилот «Заубера» прокомментировал 8-е место на Гран-при Австрии. Бразилец впервые финишировал в очках.

«Мне кажется, у нас [с Фернандо Алонсо] была очень напряженная борьба – вероятно, самая напряженная схватка, в которой мне довелось участвовать в «Ф-1». Мы выбирали внешние траектории, внутренние, затем была игра с синими флагами – когда сначала подъехал [Ландо] Норрис, а потом Оскар [Пиастри].

Это было безумно, знаете? Мне нечего сказать, просто потрясающая борьба. Я рад, что мне удалось побороться с Фернандо за эти очки вплоть до конца гонки.

Мы отлично постарались с пит-стопами, со стратегией. Мне кажется, мы сделали все, что было в наших силах. Я просто надеюсь, что мы сможем продолжить выступать в том же духе, что сможем повторять подобное каждый уик-энд… Думаю, в этом сезоне мы сможем заработать еще больше очков и добиться хороших результатов.

Я всегда знал, что способен набрать очки. Я в «Формуле-1» не по случайности. Приятно наконец оказаться в очках – и я больше рад за команду, чем за себя, потому что она заслужила этот результат.

Что касается меня, то я здесь, потому что однажды хочу победить. Я не буду доволен потому, что заработал несколько очков, понимаете? Но, конечно, это уже достижение. Мы должны быть довольны любым небольшим достижением.

Движемся в правильном направлении, чтобы достичь еще более крупной мечты – взять однажды титулы», – сказал Бортолето.  

Бортолето заработал первые очки в «Ф-1», Хюлькенберг прорвался с 20-го места на 9-е
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
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