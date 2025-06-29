Гран-при Австрии останется в календаре «Ф-1» до 2041 года

«Формула-1 » объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Австрии.

Этап на трассе «Ред Булл Ринг » в Шпильберге останется в календаре как минимум до 2041 года.

Первый Гран-при в Австрии прошел в 1970 году, на современной версии трека уик-энды проводятся с 2014-го.

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