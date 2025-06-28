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Габриэл Бортолето о 8-м месте: «Мог проехать лучше в 3-м сегменте, круг во 2-м вышел идеальным»

Бортолето прокомментировал первое в карьере попадание в топ-10 квалификации.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето остался доволен результатами квалификации к Гран-при Австрии – новичок «Формулы-1» показал восьмое время и впервые в карьере пробился в заключительную часть сессии.

«В первую очередь надо быть благодарным, правда? Я в третьем сегменте, и важно ценить наши достижения.

Полагаю, мой круг в третьем сегменте мог получиться чуть лучше, но я вряд ли оказался бы выше, если посмотреть на времена – я был в 0,2 секунды от Ферстаппена. Неидеальный круг – даже не думаю, что я улучшил время второго сегмента. На последнем комплекте шин болид стал испытывать больше избыточной поворачиваемости.

Я очень доволен. Я впервые попал в третий сегмент и даже не знал, какие именно настройки поставить. Подумал: «Блин, надо что-то менять или нет?» Я решил оставить все как есть и доволен результатом.

В последних двух поворотах во втором сегменте [сердце забилось сильнее], когда я увидел, что проезжаю очень хороший круг, однако я подумал: «Не знаю». Я не знал, какое время нужно поставить, но круг, который вывел меня в третий сегмент, вышел идеальным.

Я действительно ехал на пределе, машину почти развернуло, но я все-таки завершил круг, опустив голову, чтобы уменьшить лобовое сопротивление на прямой. Когда я пересек черту и посмотрел на время, то увидел, что я пятый», – сказал бразилец в интервью Band.

Космический поул Норриса: привез всем полсекунды! Повезло или правда вернулся?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.uol.com.br
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1
logoЗаубер
Гран-при Австрии
logoМакс Ферстаппен
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