  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • После завала с переворотом болида гонку «Ф-2» прервали на полчаса красными флагами
Фото
1

После завала с переворотом болида гонку «Ф-2» прервали на полчаса красными флагами

Спринт «Ф-2» в Шпильберге начался с серьезной аварии.

Сами Мегетуниф («Трайдент»), Люк Браунинг («Хайтек») и Арвид ЛиндбладКампос») приняли участие в инциденте на старте первой гонки «Формулы-2» в Австрии.

Болид Мегетунифа перевернулся, однако все пилоты сообщили, что не пострадали. Все три гонщика сошли.

Из-за завала заезд прервали более чем на полчаса красными флагами.

Формула-2. Австрия. Форнароли выиграл квалификацию, Данн – 7-й, Линдблад стал 12-м и потеряет позиции на старте двух гонок

Опубликовал: Михаил Ширяев
Люк Браунинг
Хайтек
Трайдент
Кампос Рейсинг
Арвид Линдблад
logoФормула-2
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
MotoGP. Гран-при Нидерландов. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 5-й, Куартараро упал после старта с поула
6 минут назад
Гран-при Австрии-2025. Квалификация начнется в 17:00
26 минут назад
Гельмут Марко об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену: «Расселл слишком много болтает»
131 минуту назад
Главные моменты в истории автоспорта России: от первой гонки до дебюта в «Ф-1»
36 минут назад
Гран-при Австрии-2025. Расписание трансляций
336 минут назад
Тото Вольфф: «На мой взгляд, вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» крайне мала»
3сегодня, 12:16
Чемпион MotoGP Мартин свободен от контракта с «Априлией» на 2026-й и рассматривает «Хонду», заявил менеджер
3сегодня, 11:46
Гран-при Австрии-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
7сегодня, 11:31
Гельмут Марко: «Ферстаппен – главный актив, «Ред Булл» в основном обязан Максу успехами в последние годы»
2сегодня, 11:07
Герой Брэда Питта в фильме «Формула-1» заработал бы 16 штрафных баллов за 3 Гран-при. 12 баллов приводят к бану на гонку, у Ферстаппена – 11
24сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото