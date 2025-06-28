После завала с переворотом болида гонку «Ф-2» прервали на полчаса красными флагами

Спринт «Ф-2» в Шпильберге начался с серьезной аварии.

Сами Мегетуниф («Трайдент »), Люк Браунинг («Хайтек») и Арвид Линдблад («Кампос ») приняли участие в инциденте на старте первой гонки «Формулы-2» в Австрии.

Болид Мегетунифа перевернулся, однако все пилоты сообщили, что не пострадали. Все три гонщика сошли.

Из-за завала заезд прервали более чем на полчаса красными флагами.

Формула-2. Австрия. Форнароли выиграл квалификацию, Данн – 7-й, Линдблад стал 12-м и потеряет позиции на старте двух гонок