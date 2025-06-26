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Шарль Леклер о болиде 2026 года: «Это не самая приятная в управлении машина. Пока с трудом представляю, как будут выглядеть гонки»

Болиды 2026 года вызывают у Леклера опасения.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своих впечатлениях от управления проектным болидом 2026 года на симуляторе.

По словам Леклера, ему не нравится то, как машина ведет себя на трассе, и что управлять ей с учетом ее характеристик не слишком приятно.

«Скажем так – это не самая приятная в управлении машина «Формулы-1», на которой мне доводилось гоняться. Хотя, конечно, проект новых болидов в целом пока находится на относительно ранней стадии.

Лично я надеюсь на то, что в ближайшие несколько месяцев проект получит заметное развитие. Хотя не секрет, что, как я считаю, управлять болидами, построенными по регламенту следующего года, будет значительно менее приятно.

Так что да, на данный момент я не большой поклонник болидов, построенных по новому регламенту. Но тут уж ничего не поделаешь. В конечном счете я смотрю на это как на вызов – выжать максимум из болида, который по своему поведению на трассе очень сильно отличается от нынешних машин. Но нравится ли мне управлять этим болидом? Нет».

Леклера спросили, что именно ему так не нравится – экстремальная необходимость накапливать энергию батареи или общая нехватка прижимной силы у болидов:

«И то и другое. Но главным образом, наверное, накопление энергии. Просто все это очень странно…я пока с большим трудом представляю себе, как вообще будут выглядеть гонки на таких болидах, насколько хороша будет ситуация с обгонами. Хотя я понимаю, что команды и ФИА хорошо обо всем этом уведомлены. Так что я не знаю, как сильно изменятся новые болиды к следующему году в сравнении с текущими моделями», – рассказал Леклер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
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