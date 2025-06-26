Льюис Хэмилтон: «Пока не знаем, какой эффект на «Феррари» произведут новинки»

Хэмилтон рад обновлению болида перед гонкой в Австрии.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал, что удовлетворен работой команды и подготовкой новинок к Гран-при Австрии.

«Во-первых, я рад тому, что появились обновления болида. Когда появляются новинки – это всегда волнительно и интересно. Так что я очень благодарен всем ребятам, которые упорно работали над подготовкой. Однако мы пока не знаем, какой именно эффект эти новинки произведут.

Надеюсь, эти детали помогут сделать шаг в правильном направлении, но я бы не стал заявлять, что мы ждем значительной прибавки в скорости. Но, надеюсь, машина станет работать лучше.

Что касается такого старта сезона, то мы уже столько раз это обсуждали, что мне бы не хотелось продолжать вдаваться в подробности. И при этом я не пытаюсь искать оправданий. Ведь вплоть до последней гонки мы занимали второе место в Кубке конструкторов. Притом, что у нас было много проблем и со стороны пилотов, и со стороны болидов. И мы работаем над устранением этих проблем.

Позитивный момент в том, что мы действительно прибавляем, прогрессируем – и лично для меня не так важно, видно вам это со стороны или нет. Лично я чувствую, что мы действительно прогрессируем, и для меня это самое важное», – рассказал Хэмилтон.

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