Ферстаппен представил шлем «Оранжевый лев» на три Гран-при

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал особый шлем на ближайшие гонки.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» проведет в темно-синем шлеме с оранжевыми элементами домашние для команды и себя Гран-при Австрии и Нидерландов , а также этап в родной Бельгии .

Дизайн получил название «Оранжевый лев».

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Фото: соцсети Макса Ферстаппена ; сайт Макса Ферстаппена