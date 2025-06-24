Ферстаппен представил шлем «Оранжевый лев» на три Гран-при
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал особый шлем на ближайшие гонки.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» проведет в темно-синем шлеме с оранжевыми элементами домашние для команды и себя Гран-при Австрии и Нидерландов, а также этап в родной Бельгии.
Дизайн получил название «Оранжевый лев».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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