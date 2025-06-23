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Габриэл Бортолето: «Расселл не заработал ни одного очка в дебютном сезоне, но сейчас никто об этом не вспоминает»

Бортолето сравнил первый сезон в «Ф-1» с дебютом Расселла.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето, не заработавший ни одного очка в «Формуле-1», сообщил, что выступает на «8,5 или 9» из 10, пусть и не борется за высокие позиции.

«Я вполне доволен выступлениями в этом году. Конечно, не в таком положении я хотел бы находиться. Думаю, я очень хорошо проявляю себя в квалификациях. Необходимо добиться прогресса в гонках, лучше понимать ситуации в гоночных условиях.

Но, полагаю, это приходит с опытом, и у меня получится. Однако на данный момент все идет очень хорошо.

Я бы хотел уже сражаться за подиумы, за победы, по крайней мере стабильно бороться за очки. Пока это не так.

У Джорджа Расселла был очень тяжелый первый сезон. Думаю, он не заработал ни одного очка, и посмотрите, где он прямо сейчас. Никто об этом не вспоминает.

Важно, чтобы однажды и я вышел на такой уровень, показывал те результаты, которыми был бы доволен», – сообщил бразилец.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoДжордж Расселл
logoГабриэл Бортолето
logoЗаубер
logoФормула-1
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